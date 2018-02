F1, test a Barcellona: Ricciardo il più veloce, terzo Raikkonen

26 febbraio 2018

Daniel Ricciardo ha fatto registrare il miglior tempo della prima giornata dei test di Formula 1 sul circuito di Montmelò, in Spagna. L'australiano della Red Bull ha girato in in mattinata in 1'20"179 con gomma media. Secondo tempo per Valtteri Bottas su Mercedes, sempre con gomma media. Il finlandese ha girato in 1'20"349. Terzo tempo per Kimi Raikkonen sulla nuova Ferrari SF71H. Iceman ha girato con gomma soft chiudendo col crono di 1'20"506.