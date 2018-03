F1, Tatiana Calderon nuovo test driver dell'Alfa Romeo Sauber

6 marzo 2018

Il Team Alfa Romeo Sauber F1 è lieto di annunciare che "Tatiana Calderón sarà la Test Driver per la stagione di Formula 1 del 2018". Nel 2017, la 24enne Calderón ha iniziato a lavorare con team come driver di sviluppo, promossa poi al ruolo di test driver in questa stagione. Sta completando sessioni di addestramento con il simulatore e coaching con gli ingegneri sia durante diversi weekend di gara, sia presso la sede del team a Hinwil in Svizzera.