F1, svelato il calendario 2019: 21 gare, si correrà fino a dicembre

31/08/2018

La F1 ha rilasciato il calendario della stagione 2019, che dovrà poi essere approvato dalla FIA nel Consiglio del 12 ottobre. Cancellati i dubbi sul GP di Germania e su quello del Giappone, che erano in attesa di conferme: a Hockenheim e Suzuka si correrà. Il via, come di consueto, sarà in Australia, mentre il round conclusivo sarà ancora una volta ad Abu Dhabi, l'1 dicembre. Ventuno gare in tutto, con il GP di Monza previsto per l'8 settembre.