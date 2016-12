F1, svelata la Ferrari 2016: si chiama SF16-H

19 febbraio 2016

L'H della sigla sta per Hybrid, richiamando così la propulsione ibrida giunta ormai alla terza stagione nel "circus". In particolare le aree di cambiamento si trovano nel muso a bulbo, nella nuova sospensione push road anteriore, nelle fiancate dei radiatori, nella power unit e nel retrotreno. In particolare, sul muso compaiono canali per una gestione diversa dei flussi d'aria mentre la fiancata ha una forma rivista, con il taglio della carrozzeria e l'imbocco dei radiatori pensati per dare un massimo vantaggio per il raffreddamento. Quanto alla power unit, c'è stato un grande sforzo per ridurre al minimo gli ingombri migliorando non solo l'architettura ma anche le prestazioni con un miglioramento, ad esempio, della combustione e della parte ibrida. Quella presentata è di fatto la prima auto interamente realizzata sotto la guida Arrivabene. La presentazione è arrivata il giorno dopo il 118° anniversario della nascita di Enzo Ferrari. Per il debutto ufficiale in pista, invece, bisognerà attendere lunedì, prima giornata dei test di Barcellona, anche se la Rossa già domenica percorrerà alcuni chilometri durante il "filming day" previsto dalla Fia.