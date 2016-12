F1, Suzuka: Rosberg-Hamilton primi a braccetto

7 ottobre 2016

Il venerdì di libere lascia tanti interrogativi e altettante attese in vista del prosieguo del weekend. Se in Malesia Hamilton nel primo giorno di libere aveva mostrato di avere qualcosa in più di tutti, a Suzuka tra i due pretendenti al titolo regna per ora un grande equilibrio. Rosberg si è aggiudicato entrambe le sessioni, ma il vantaggio è risicato e in più Hamilton già da domani avrà la possibilità di montare un motore più prestazionale. Un piccolo bagliore di speranza in casa Ferrari lo regala Kimi Raikkonen grazie a un super giro, quasi al livello delle Mercedes. Il finlandese ha fatto un gran tempo nonostante alcuni problemi alla power unit che lo hanno fatto attardare ai box e a problemi di sottosterzo tra le curve di Suzuka.



In una pista piena di cambi di direzione e di curve veloci la scuderia di Maranello parte in svantaggio, mentre la Red Bull può sognare addirittura la vittoria. Se per le prove di qualifica è tutto rimandato all'aumento di potenza del motore Renault previsto per sabato, il passo gara di Ricciardo e Verstappen fa già paura. La Mercedes è avvisata e sarà costretta a spingere al limite le proprie prestazioni proprio come in Malesia. Bella anche la sfida dietro le prime tre scuderie. Alonso (8°), sul circuito di casa della Honda, si infila tra le due Force India e Valtteri Bottas. I veri valori comunque scenderanno in pista domani, accompagnati però da una più che probabile pioggia.