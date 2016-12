F1, Suzuka: Rosberg-Hamilton davanti

7 ottobre 2016

Le Frecce d'argento si rialzano subito in piedi dopo il ko di Sepang e iniziano con grande slancio il terzo appuntamento asiatico di fine campionato. Nico Rosberg per ora è più veloce del ferito compagno di squadra, ma poco importa alla fine delle libere 1. Hamilton, dopo la catastrofica rottura negli ultimi giri del GP della Malesia, monta un motore vecchio e la cosa non sembra renderlo troppo felice. "Ho poca potenza", riferisce ai box in uno dei primi team radio. La Ferrari invece arriva a Suzuka senza troppe pretese e si concentra sui test per la nuova macchina 2017. Le due Red Bull per ora sono dietro, ma i due giovani torelli, come gli capita spesso nelle libere 1, non hanno provato una simulazione di qualifica. Con una mescola di svantaggio il distacco tra Ricciardo e Vettel è di solo mezzo secondo.



Da segnalare due vetture andate a muro: quella di Alonso, desideroso di fare bella figura davanti ai motoristi della Honda, e quella di Grosjean. Il francese da un po' di Gran Premi si lamenta della sua Haas, accusandola di non funzionare in fase di frenata.