F1, Suzuka: la McLaren prova a blindare Alonso

8 ottobre 2016

In Formula 1 le trattative più importanti si fanno da sempre di notte. Quando il paddock si svuota e le luci delle telecamere si spengono. Per questo il meeting notturno a Suzuka tra Fernando Alonso , il presidente della McLaren Ron Dennis e il nuovo direttore sportivo Jost Capito è molto più che una chiacchierata tra membri dello stesso team. L'incontro, immortalato in esclusiva da Marca, è il preludio per il rinnovo del contratto del pilota spagnolo.

La McLaren ha da subito basato il suo progetto di tornare a vincere il mondiale su Fernando Alonso. Gli investimenti fatti in questi due anni sono stati tanti, ma l'aiuto di Fernando è stato fondamentale nello sviluppo del motore. Non solo, il due volte campione del mondo è l'unico che può portare al limite la vettura motorizzata Honda, come si è visto in Malesia con il settimo posto conquistato partendo dal fondo della griglia. L'idea di Ron Dennis è di proporre subito un prolungamento di due anni, per arrivare fino al 2020. Il presidente della McLaren sa però che la fedeltà di Alonso sarà strettamente legata ai risultati della prossima stagione. Dal 2017 lo spagnolo vuole tornare a vincere almeno una gara, altrimenti è pronto a fare le valigie e a salutare tutti. Proprio come successo con la Ferrari nel 2014.