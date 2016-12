F1, super pole di Vettel a Singapore

Sotto le luci del circuito di Marina Bay la Ferrari è tornata a brillare come non le capitava da oltre tre anni, tanto è passato dall'ultima pole (bagnata) firmata Alonso. E il merito è soprattutto di Vettel, che ha finalmente riassaporato l'emozione di partire davanti a tutti dal GP del Brasile a novembre 2013: per lui si tratta della 46.a partenza al palo in carriera. Il tutto grazie a una monoposto apparsa capace di fare tutto e di più. Come ha confermato anche un Raikkonen che sembra aver dimeticato l'errore di Monza. E adesso si può sognare anche per la gara visto che le Mercedes sono apparse in grossa difficoltà a causa di gravi problemi di aderenza e hanno interrotto una striscia di 23 pole di fila, sfiorando il record della Wiliams di 24. Hamilton, costretto a dire addio al primato di Senna in qualifica (il più veloce di tutti per 8 volte consecutive) si è beccato quasi 1"5 da Vettel e sia lui, sia Rosberg sono stati costretti a usare subito le gomme più morbide, facendo anche due tentativi veloci nella Q2. A complicare i piani per il team dominatore del campionato c'è anche la Red Bull, che ha piazzato Ricciardo e Kvyat in prima e seconda fila, pronti a fare lo sgambetto al Cavallino. Salvo miracoli Mercedes, saranno loro quattro a giocarsi la vittoria.

Quanto al resto del gruppo, il Q2 si è rivelato un ostacolo insuperabile per la McLaren: Alonso e Button sono stati costretti ancora una volta a restare fuori dalla "top 10" e partiranno rispettivamente dal 12° e 15° posto in griglia. Discreto esordio per il debuttante americano Alexander Rossi con la Manor-Marussia, che ha chiuso il gruppo pur facendo una buona impressione e mettendo in difficoltà il più esperto compagno di squadra Stevens.