F1, super Ferrari nelle libere 3 in Cina: Vettel leader su Raikkonen

E' una super Ferrari quella che ha dominato le prove libere 3, le prime vere del weekend del GP di Cina di F1, dopo un venerdì tormentato. Sebastian Vettel ha firmato il record ufficioso della pista di Shanghai in 1'33"336, precedendo di soli 53 millesimi il compango di team Raikkonen. Staccate le due Mercedes: Bottas terzo a quasi quattro decimi, Hamilton quarto a mezzo secondo. In difficoltà Giovinazzi con la Sauber: 20° e ultimo

Insomma, la Ferrari c'è e va forte anche su una pista molto diversa da quella di Melbourne. L'impressione è che Vettel possa essere ancora più veloce visto che il suo tempo l'ha fatto segnare all'inizio della sessione, quando la pista era ancora sporca e con poco grip. Ma anche il tempo di Kimi Raikkonen conferma che questa SF70H è nata proprio bene. Se ne sono accorti pure alla Mercedes, che dopo essersi dedicati a prove di simulazione, si sono concentrati sul giro veloce, scoprendo che non è facile stare davanti alle Rosse. Anzi. Solo nel finale Valtteri Bottas (che ha avuto un problema con le nuove alette T-Wing, perdendone una) e Lewis Hamilton (protagonista di un errorino al termine del suo giro veloce, quando insidiava Vettel) si sono avvicinati al Cavallino. Segno che anche domenica sarà battaglia vera, a meno che la prevista pioggia non rovesci le carte in tavola. Di certo in qualifica il duello Ferrari-Mercedes sarà più acceso che mai.



L'altra grande soprersa della mattinata risponde al nome di Felipe Massa, capace di portare la sua Williams davanti alle deludenti Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma anche il debuttante Stroll si è affacciato nella Top 10 con un tempo degno di nota, giusto davanti all'altro "rookie" Palmer. Nessun segnale di vita, invece, dalla McLaren, con Alonso 17° e Vandoorne 19°. Dietro di loro c'è solo Antonio Govinazzi. L'italiano della Sauber avrebbe bisogno di girare più di tutti e invece i problemi di ieri ne hanno condizionato queste prime prove cinesi.