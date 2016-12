F1, subito Rosberg-Hamilton nelle libere 1 di Barcellona

Niente di nuovo sotto il sole catalano, insomma, anche se come sempre le prime prove sono poco significative. Anche perché non è un mistero che le Mercedes siano un fulmine sul giro secco, mentre la Ferrari recupera il distacco in gara. E proprio in vista della gara sia Vettel sia Raikkonen hanno lavorato, lasciando la simulazione del giro veloce agli ultimi minuti. In particolare, il tedesco avrebbe chiuso a pochi decimi da Rosberg, se non avesse commesso un errorino nelle ultime curve, decidendo di alzare il piede. La terza forza, almeno per ora, è la Toro Rosso, che piazza i giovani e ambiziosi Sainz e Verstappen alle spalle del Cavallino. Massa con la Wiliams è ottavo nel panino Red Bull formato da Kvyat e Ricciardo. Bravo Raffaele Marciello, 12° nelle vesti di collaudatore della Sauber, come pure Susie Wolff, in pista al posto di Bottas e 14.a anche se a quasi 3". Alle sue spalle c'è Fernando Alonso, tornato sulla pista dove in inverno fu protagonista del misterioso incidente che lo costrinse a saltare l'esordio stagionale. L'ex Ferrari è stato protagonista anche di un testacoda nel finale, senza però conseguenze. Intanto si è messo dietro il compagno di team Button.