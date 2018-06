F1: subito Red Bull a Monaco, brilla Ricciardo

24 maggio 2018

Dopo Barcellona la Formula 1 è pronta a ripartire dal Principato di Monaco. La Mercedes va a caccia di conferme, per la Ferrari si spera in un pronto riscatto dopo la deludente prestazione in Spagna. I primi acuti li regalano Bottas ed Hamilton, i due piloti partono subite forte rispondendo colpo su colpo mentre la Ferrari è ancora ferma ai box. Sirotkin nei primi giri sbaglia e finisce sul muro del rettilineo. Ricciardo e Verstappen abbattono il miglior tempo: dopo mezz’ora è il primo a condurre i giochi in 1’13”139 con l’altra Red Bull in seconda posizione a conferma di una mattinata che si rivelerà ottima per la scuderia. Alle loro spalle Vettel manda segnali incoraggianti alla Ferrari superando di poco la Mercedes di Bottas. Poco dopo rompe gli indugi Hamilton facendo registrare 1’12”480, ma Verstappen riporta subito le Red Bull avanti in 1’12”280 per una graduatoria che dopo un’ora lo vede al comando con Ricciardo terzo e le due Ferrari di Vettel e Raikkonen rispettivamente con il quarto e quinto tempo. A volare però è ancora Ricciardo in 1’12”126, per un tempo record che vale il primato nella mattinata di prove e che scalza il suo compagno di scuderia. Doveva essere la giornata delle Red Bull e così è stato, con il dominio grazie a tempi eccezionali e il solo Hamilton a provare a tener testa. Vettel (1’13”041) e Raikkonen (1’13”066) non lanciano quel messaggio che forse ci si aspettava in casa Ferrari finendo a quasi un secondo da Ricciardo. In sesta posizione la Renault di Sainz (1’13”456), a seguire Bottas su Mercedes in 1’13”502.