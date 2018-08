F1, Sticchi Damiani spinge la Ferrari: "Una vittoria a Monza per Marchionne"

28/08/2018

L'Autodromo di Monza è pronto ad ospitare il GP di Formula 1. C'è grande entusiasmo per la Ferrari: "Credo che una vittoria della Rossa a Monza sarebbe il modo migliore di onorare la memoria di Sergio Marchionne , insieme a tutta la scuderia", ha detto Angelo Sticchi Damiani nella conferenza stampa di presentazione. Il presidente dell'Aci ha voluto ricordare lo scomparso numero 1 del Cavallino: "Marchionne ha avuto l'indiscutibile merito di riportare la Ferrari ai massimi livelli competitivi, dando modo a Vettel e Raikkonen di dimostrare fino in fondo il loro talento. Ricordarlo non è un atto di dovere, Marchionne è stato un uomo a cui l'Italia deve molto".



Un ricordo anche per "i 43 automobilisti" che hanno perso la vita "in maniera assurda" nel crollo del Ponte Morandi a Genova: "Dobbiamo fare in modo che una tragedia inspiegabile come questa non succeda più e che si possa guidare sempre nella massima sicurezza possibile".



Passando alla gara c'è molta soddisfazione per come è stato preparato l'evento: "È stato per noi un onore e un motivo di grande soddisfazione organizzare, in questi due anni, uno dei gran premi più importanti e più ricchi di storia della F1".



Il futuro, però, è sempre a rischio: "Abbiamo l’appoggio del governo e della Regione Lombardia per portare avanti il sogno del GP d'Italia di Monza, ma si fa fatica. Noi continueremo a fare tutto il possibile per portare avanti il sogno del Tempio della velocità"