F1 Stati Uniti, Vettel: "Penalità? Le regole sono chiare"

19/10/2018

Sebastian Vettel esce a testa bassa da un venerdì per lui disastroso sotto tutti i punti di vista: "Le regole sono chiare - ha detto il tedesco della Ferrari in merito alla penalità ricevuta - Dall'interno della macchina mi è sembrato di rallentare abbastanza, ma i commissari non erano soddisfatti dal delta. Io penso di aver fatto tutto quello che dovevo. La macchina? Abbiamo fatto abbastanza giri per avere indicazioni ed è chiaro che non eravamo competitivi, ci manca prestazione. In queste condizioni di bagnato, poi, eravamo proprio lontani".