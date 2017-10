F1 Stati Uniti, Vettel: "Lewis troppo veloce, non potevamo vincere"

22 ottobre 2017

Sebastian Vettel non è sembrato particolarmente soddisfatto della sua gara, dopo il 2° posto ottenuto nel GP degli Stati Uniti alle spalle di Hamilton: "Sono partito forte è vero, ma poi non eravamo abbastanza veloci. Le gomme sono andate in sofferenza presto, dopo 3-4 giri, e Lewis ha chiuso il divario facilmente. Ho provato a bloccarlo, ma oggi andava troppo forte. Troppa differenza sul passo, non potevamo vincere".

Il tedesco è poi tornato sul periodo nero per la Rossa: "Le cose che ci sono successe sono tutte dovute a nostri errori. Abbiamo permesso che accadessero e questo è un peccato. Il sorpasso su Bottas nel finale? Sì molto bello, una sensazione speciale. Però in questo momento non mi importa molto. Volevo vincere e non ho ottenuto il risultato che speravo".



Più soddisfatto del suo weekend, Kimi Raikkonen: "La macchina è andata benissimo per tutta la giornata. L'unico problema è stato il risparmio di carburante, ho dovuto alzare un po' il piede nel finale. La penalità a Verstappen? Non ho idea di cosa sia accaduto con Max, ho solo visto che mi sorpassava all'ultima curva".