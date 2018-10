F1 Stati Uniti, Raikkonen: "Contento, magari dopo festeggio un po'..."

21/10/2018

Kimi ha raccontato così la sua gara: "Le gomme non erano nelle migliori condizioni alla fine, quando Max si è avvicinato, però la situazione era simile anche per lui. Abbiamo mantenuto una velocità regolare, tenendo le gomme in vita negli ultimi giri. Rientrare al momento giusto e tenere le gomme fino alla fine è stato un po’ un atto di equilibrio che abbiamo dovuto fare. Abbiamo vinto tutti insieme, sono contento per tutti quelli che mi hanno sostenuto".



Seb, scuro in volto, ha spiegato così il contatto con Ricciardo che ha compromesso la sua gara: "Io volevo solo mettere pressione a Daniel per la curva succesiva, non volevo giocarmi tutto lì. Lui non mi ha visto e mi ha colpito. Sono deluso per me e per il team, ma sono ovviamente contento per Kimi. Questa è stata una gara importante per noi, perché abbiamo dimostrato di avere un bel passo. Siamo tornati indietro di un paio di specifiche ed è andata bene, abbiamo molto da imparare da questo. Periodo difficile per me? No, non direi... Ci sono i risultati negativi delle gare e alcune situazioni un po' diverse rispetto al passato, ma nulla che non si possa rimediare".