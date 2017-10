F1 Stati Uniti, Hamilton: "Mi sento alla grande"

22 ottobre 2017

Lewis Hamilton è carichissimo dopo la pole postion conquistata nel GP degli Stati Uniti e il titolo mondiale che si profila sempre più nitido all'orizzonte: "Mi sento alla grande - ha detto il pilota Mercedes - Sono felice e avrei voluto che le qualifiche non finissero mai. Vincere il mondiale già domenica qui? Non credo, a meno che Vettel non sbagli qualcosa...ma dubito. Sicuramente lotteremo e sarà una gran gara".

Un po' meno soddisfatto il compagno di scuderia Bottas (3°), che ammette di aver avuto qualche difficoltà di troppo: "La macchina è veloce, ma anche piuttosto complicata per me e non sono riuscito ad andare forte come avrei voluto. Nel complesso comunque abbiamo fatto un buon lavoro".