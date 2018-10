F1 Stati Uniti, Hamilton in pole: titolo nel mirino

20/10/2018 di DANIELE PEZZINI

Lewis Hamilton centra la pole nel GP degli Stati Uniti e mette nel mirino il quinto titolo iridato. Il britannico della Mercedes ha conquistato la prima casella al termine di una qualifica tiratissima, girando in 1'32''237 . Secondo crono per la Ferrari di Vettel , lontano appena 61 millesimi: il tedesco sarà però retrocesso in quinta casella per la penalità rimediata venerdì. In prima fila salirà così l'altra Rossa di Raikkonen , 3° a + 0''070.

Nelle qualifiche di Austin si è rivisto quello che era mancato negli ultimi weekend: un testa a testa da brividi tra Ferrari e Mercedes. Le Rosse, dopo qualche fine settimana davvero opaco, hanno finalmente tirato fuori gli artigli, dando filo da torcere al britannico e ritrovandosi alla fine praticamente incollate alla sua W09. Lewis alla fine l'ha spuntata grazie al suo solito giro-capolavoro (81esima pole in carriera) e per Vettel è arrivata anche la beffa: il tedesco infatti partirà dalla quinta casella, alle spalle della coppia Bottas-Ricciardo, a causa della penalità comminatagli dai giudici venerdì dopo le libere. Se Hamilton non sbaglierà e Seb frenerà la sua rimonta al terzo posto, per Lewis sarà aritmeticamente titolo.



L'arma della Ferrari per provare a rimandare i festeggiamenti del rivale si chiama Kimi Raikkonen: il finlandese partirà dalla prima fila al fianco di Hamilton, ma avrà le gomme ultrasoft, sulla carta migliori per un buono spunto in avvio. Per Kimi, forse, è l'ultima grande chance di provare a vincere un GP, prima dell'addio alla Rossa a fine stagione.



Sfortunatissimo Max Verstappen, che ha superato agevolmente il taglio del Q1 ma non è più riuscito a scendere in pista a causa della rottura di uno dei braccetti della sospensione posteriore destra della sua Red Bull. Per l'olandese è stato fatale il saltellamento su uno dei dissuasori ai lati del tracciato: partirà 15°, davanti alla McLaren di Alonso. In terza fila al fianco di Vettel ci sarà la Force India di Ocon, sempre a caccia di un sedile per il 2019, in quarta scatteranno la Renault di Hulkenberg e la Haas di Grosjean, in quinta la Sauber-Alfa del futuro ferrarista Leclerc e l'altra Force India di Perez.