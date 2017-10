F1 Stati Uniti, Hamilton gode: "Vittoria grandiosa"

22 ottobre 2017

Divertito e soddisfatto. Così Lewis si è presentato in sala stampa alla fine della gara. "Voglio congratularmi con il team, con tutti quelli che lavorano in fabbrica e in pista - ha precisato Hamilton, parlando del grande lavoro fatto per rendere competitiva la Mercedes -. Abbiamo serrato le fila per creare qualcosa di speciale. Sono fiero di far parte di questa squadra". "Veder Vettel davanti mi ha galvanizzato - ha spiegato -. Mi sono divertito a guidare e l'ho superato alla curva 12, come nel 2012". "Sono i momenti per cui vivo - ha aggiunto - Quelli che mi piacciono di più. Credo sia stata una vittoria straordinaria nel complesso". Poi qualche dettaglio tecnico sull'andamento della corsa: "Rispetto alle prove il vento ha girato di 180° e avevamo più trazione. Sembrava di guidare dei kart. E' stato fuoco puro...".