F1 Stati Uniti, Hamilton: "È servita la perfezione"

21/10/2018

Lewis Hamilton si gode la pole nel GP degli Stati Uniti: "Le Ferrari sono migliorate molto da venerdì a sabato, oggi è servita la perfezione. Era molto importante fare questa pole, spero per i tifosi che la gara sia emozionante". Niente da fare per Vettel , 2° in pista e retrocesso in quinta casella per penalità: "Non ci aspettavamo di essere così vicini, abbiamo trovato il giusto posto sull'asciutto. Rimontare? So come si fa".

Lewis preferisce non parlare di titolo: "Siamo stati molti vicini oggi, all’ultimo tentativo sapevamo che ci voleva un giro davvero solido. Il primo è stato buono ma non perfetto, il secondo è stato quello che mi ha consentito di raggiungere la pole. La pista era un po’ verde all’inizio, ma poi si è gommata ed era qualcosa di incredibile. Con il vento in faccia poi, soprattutto nella parte delle esse, è una sensazione incredibile. Qui il pubblico è fantastico. Ringrazio tutti i fan".



Un po' di amarezza nelle parole di Seb: "Siamo andati molto vicini alla pole ed è un gran peccato averla mancata per così poco. Sei centesimi si possono trovare ovunque e si può discutere all’infinito su dove li ho persi, ma sono abbastanza contento del giro che ho fatto. Mettere insieme tutti i pezzi è stato complicato, il fatto che la pista fosse asciutta è stato positivo, ma con questo vento era complicato trovare il giro perfetto".



Tutto sommato soddisfatto Kimi Raikkonen, autore del terzo tempo ma "promosso" in prima fila per la retrocessione del compagno: "Forse sono stato un po’ troppo lento, ma alla fine va bene così, è stata una giornata positiva. Un peccato essere solo terzi, visto che ci siamo avvicinati moltissimo alla Mercedes. Ci riproveremo domani e nessuno sa come andranno le gomme, visto che non abbiamo avuto la possibilità di fare long run. Non ho molto da perdere, credo che dovremmo fare una bella gara comunque".