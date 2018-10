F1 Stati Uniti: Hamilton domina, Vettel penalizzato di 3 posizioni in griglia

19/10/2018 di DANIELE PEZZINI

Piove sul bagnato per la Ferrari ad Austin. Sebastian Vettel è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiere rosse durante le Libere 1. Un'altra mazzata per la Rossa, un altro, potenziale, colpo da k.o. per Hamilton . Il britannico ha dominato sia le Libere 1, sia le Libere 2 sotto il diluvio texano e la corsa verso il titolo sembra ormai veramente in discesa.

Un disastro sotto tutti i punti di vista. Si può sintetizzare così il venerdì americano della Rossa: annientata dalla Mercedes in pista e punita dai commissari. La sentenza della direzione gara è arrivata al termine delle Libere 2: Sebastian Vettel sarà retrocesso alla partenza per non aver rispettato il delta di velocità durante lo sventolìo delle bandiere rosse (esposte, per ironia della sorte, a causa di un'uscita di pista del futuro ferrarista Leclerc). Una decisione severa, ma inevitabile, visto che era stato preso lo stesso provvedimento in precedenza nei confronti di Ricciardo (in Australia) e di Ocon (in Giappone).



Hamilton intanto se la ride, dall'alto dei 67 punti di vantaggio che ha nei confronti del tedesco. La conquista del titolo, a questo punto, potrebbe essere davvero una formalità per lui, visto che vincendo il GP gli basterebbe che Vettel frenasse la sua eventuale rimonta fino al 3° posto per laurearsi aritmeticamente campione del mondo. Lewis si è comunque portato avanti dominando la classifica dei tempi: nelle Libere 2 gli sono bastati 3 giri per stampare uno strepitoso 1'48''716 e rifilare distacchi abissali a tutti, nonostante le condizioni proibitive del tracciato. Il più vicino è stato Gasly con la Toro Rosso (+ 1''012), davanti alla Red Bull di Verstappen (+ 1''082) e alla McLaren di Alonso (+ 3''012). Lontanissime le Ferrari: Raikkonen 9° a + 4''727, Vettel 10° a + 5''196, ritardi che non fanno che aumentare i grattacapi nel box del Cavallino.



I tempi sono ovviamente poco indicativi vista la pioggia scrosciante che si è abbattuta su Austin per tutta la giornata, ma le previsioni per sabato restano piuttosto incerte ed è tutt'altro che scontato che le qualifiche si disputino sull'asciutto.