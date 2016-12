F1, spicca il bianco nella Ferrari 2016

12 febbraio 2016

Sarà una Ferrari meno rossa e più bianca del solito quella che verrà presentata venerdì 19 febbraio a Maranello. Una delle ultime bozze ufficiali della monoposto 2016 che sarà affidata a Vettel e Raikkonen è stata svelata da la Repubblica. Come detto, la livrea si presenta immacolata sul cofano motore e sulla pinna, ricordando così la mitica 312T del 1975, portata in pista da Lauda . Spicca anche il tricolore sulla presa d'aria sopra la testa del pilota.

KIMI PROVA IL SEDILE: TUTA TRICOLORE

La stagione 2016 è alle porte e in casa Ferrari fervono i preparativi. Kimi Raikkonen è stato a Maranello, dove è stato accolto da Arrivabene, per effettuare la prova del sedile della sua nuovo monoposto. Il finlandese ha sfoggiato anche la nuova tuta che indosserà per il Mondiale: dettagli tricolore sulle braccia e molto bianco che sembra confermare la nuova livrea della vettura.