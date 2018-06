F1 Spagna: vince Hamilton, dominio Mercedes

Lewis Hamilton vince il GP di Spagna e trova il secondo successo di fila nel mondiale di F1. Il britannico domina fin dal via, trionfando con un distacco abissale dal compagno di team Valtteri Bottas . Sul podio con le due Mercedes anche la Red Bull di Max Verstappen , che approfitta di un errore di strategia del box Ferrari per strappare il 3° posto a Sebastian Vettel , che scivola a - 17 da Lewis in classifica. Ritiro per Raikkonen , 5° Ricciardo .

La buona sorte a Baku, lo strapotere a Barcellona. Lewis Hamilton concede il bis dopo l'incredibile gara dell'Azerbaigian e piazza il primo allungo iridato della stagione al termine di un GP senza storia, condotto in testa fin dal via. Mercedes sfrutta così nel migliore dei modi una pista amica come quella catalana e dimostra di aver ritrovato quella potenza che era apparsa offuscata nei primi quattro round stagionali, forse anche grazie alle "nuove" gomme Pirelli, che hanno premiato le Frecce d'Argento con performance e stabilità. In casa Ferrari potranno recriminare per questo, ma dovranno anche fare mea culpa per una strategia sbagliata (due soste contro l'unica dei rivali), che è di fatto costata il 2° posto o quantomeno il podio a Vettel, ora lontano 17 lunghezze dal campione del mondo in carica.





Subito emozioni al semaforo verde. Seb è eccezionale nello scalzare Bottas e mettersi alle spalle di Hamilton, mentre in fondo al gruppo succede di tutto: Grosjean finisce in testa coda, ma invece di lasciar scorrere la monoposto nella ghiaia prova a rientrare immediatamente in pista con una manovra folle e la sua Haas finisce addosso alla Toro Rosso di Gasly e alla Renault di Hulkenberg. Tutti e tre costretti al ritiro dopo meno di un giro e Safety Car in pista.



Al momento della ripartenza Lewis comincia a martellare, stampando giro veloce su giro veloce e allungando con grande facilità sulla Ferrari. I pit stop non cambiano la situazione in testa, ma poco prima che arrivi il suo turno per il cabio gomme è costretto al ritiro Kimi Raikkonen, che accusa un improvviso calo di potenza e riporta mestamente ai box la sua SF71H.