F1 Spagna, vince Hamilton davanti a Vettel

Lewis Hamilton trionfa nel GP di Spagna e centra la seconda vittoria stagionale nel mondiale F1. Il pilota Mercedes sfrutta il lavoro di squadra e la giusta strategia di sosta per tenere alle spalle la Ferrari di Vettel , che era riuscito a sorpassarlo in partenza. Sul podio anche la Red Bull di Ricciardo , che approfitta del ritiro di Bottas . Out subito Raikkonen e Verstappen . Classifica cortissima, con sei punti a dividere Seb da Lewis.

Il mondiale di Formula 1 è più aperto e divertente che mai. Un quarto di stagione se n'è già andato e il duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, quello più atteso all'inizio dell'anno, sta decisamente entrando nel vivo. La gara del Montmelo è la sintesi perfetta di quello che potrebbe attenderci da qui a fine novembre: sorpassi da infarto, strategie di squadra, contatti al limite, non è mancato proprio nulla. Seb parte fortissimo allo spegnimento dei semafori, ha uno spunto impressionante e si mette subito alle spalle le due Mercedes. Dietro, invece, Raikkonen pasticcia e rimedia un doppio contatto prima con Bottas (che lo tocca sulla posteriore destra) poi con Verstappen, a causa del quale distrugge la sospensione dell'anteriore sinistra concludendo la sua gara dopo una sola curva. Stesso destino per l'olandese della Red Bull, vincitore qui nel 2016.



Vettel prova a scappare e anticipa la sosta montando un'altra gomma soft. Lewis lo segue, ma sceglie la media e a quel punto scatta la strategia di squadra Mercedes: Bottas viene tenuto in pista dal team per rallentare il più possibile la Ferrari, una mossa che funziona fino a quando Seb tira fuori il colpo del fuoriclasse, prendendosi un rischio enorme e sorpassando Valtteri sull'erba. Le emozioni non finiscono: Hamilton e Vettel effettuano l'ultimo pit stop e quasi si toccano al momento del rientro in pista. Seb è davanti, ma con la gomma media, quella meno performante e a 22 giri dalla fine, inevitabile, arriva il sorpasso decisivo di Hamilton.



Il round spagnolo, dunque, va all'inglese, che torna al successo dopo il GP di Shanghai, ma con quello che si è visto in pista è chiaro che la battaglia tra Ferrari e Mercedes per il titolo mondiale è appena iniziata e lo spettacolo sembra garantito.



La rottura del motore di Bottas, nel finale, consente a Ricciardo di guadagnarsi il primo podio stagionale, al termine di una gara condotta comunque lontanissimo dai primi, mentre alle spalle della sua Red Bull si piazzano le ottime Force India di Perez e Ocon. Soltanto tredicesimo invece Fernando Alonso, autore di un'altra gara anonima dopo un settimo posto in qualifica che aveva fatto ben sperare i tifosi McLaren.