F1 Spagna, Vettel: "Sapevamo che Mercedes qui è forte"

12 maggio 2018

Sebastian Vettel ammette la superiorità dei rivali sulla pista di Barcellona dopo le qualifiche del GP di Spagna: "Non sono del tutto contento, ma ci aspettavamo una Mercedes molto forte qui - ha detto il tedesco della Ferrari - Aspettiamo la gara comunque, sono sicuro che sarà interessante". Decisamente più deluso il compagno di team Kimi Raikkonen : "Sono state qualifiche complicate per noi e non sono soddisfatto".

Seb ha raccontato così la sua Q3 al Montmelò: "Sono contento del giro finale, ma il primo tentativo non era stato buono, avevo perso qualcosa in curva. Il secondo è andato meglio, avevo delle buone sensazioni, ma poi ho visto che sulla torre dei risultati non c'era in testa il mio nome".





Lapidario, come sempre, Kimi: "Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma sono state qualifiche difficili. Il primo tentativo è andato male anche perché ho commesso un errore io, non posso essere soddisfatto".