F1 Spagna, Vettel: "Noi penalizzati dalle nuove gomme"

13 maggio 2018

Seb ha provato a spiegare così le difficoltà del suo GP: "Lewis aveva un passo eccezionale, era semplicemente più veloce. A un certo punto girava anche due secondi e mezzo più forte di noi. Sorpasasre Verstappen per il 3° posto? Sì sono sorpreso di non esserci riuscito, avevo anche gomme più fresche, ma alla fine invece erano ridotte addirittura peggio delle sue. Qualcosa in generale non ha funzionato al meglio e dovremo lavorare per migliorarci".



Poche parole per il vicino di box Raikkonen, costretto a dare forfait per un problema tecnico alla sua SF71H: "Non so cosa sia successo, sicuramente mi è mancata molta spinta, riuscivo a girare ma non a piena velocità. Non saprei se si è trattato dello stesso problema di venerdì (quando aveva dovuto cambiare motore endotermico e mgu-h, ndr). Dobbiamo esaminare tutto e capire cosa sia successo".