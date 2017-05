F1 Spagna, Vettel deluso: "Oggi è andata piuttosto male"

12 maggio 2017

Sebastian Vettel affronta con una certa preoccupazione quello che è stato forse il venerdì più difficile per lui dall'inizio della stagione: "Finora è andato tutto piuttosto male - ha detto il tedesco al termine delle libere - La pista non era in condizioni facili, ma di sicuro dobbiamo migliorare molto". Più tranquillo il compagno in Ferrari, Kimi Raikkonen : "È stato un venerdì normale, questi tempi sul giro non dicono molto".

Vettel non nasconde l'amarezza al termine di un venerdì di prove libere che lo ha visto girare abbastanza lontano dalle Mercedes: "Fino a questo momento direi che è andato tutto piuttosto male. Ho faticato a trovare il giusto bilanciamento anche perché le condizioni della pista erano difficili. Rispetto alla mattina il pomeriggio non è stato così negativo, ma sicuramente c'è da lavorare. Per la qualifica sarà sicuramente una sfida tra noi e la Mercedes ma dobbiamo migliorare molto".



Come sempre non si sbottona Raikkonen, che appare comunque più sereno del compagno: "È stato un venerdì normale, non più negativo di altre volte. Questi tempi sul giro non penso che dicano molto. La pista era in condizioni difficili, era molto scivolosa e c'erano grosse folate di vento. Per quanto riguarda la gestione delle gomme non penso che sarà diversa rispetto agli altri anni, ma comunque lo vedremo solo in gara".