F1 Spagna, le Ferrari al comando nelle Libere 3

13 maggio 2017

Le Ferrari tornano a far registrare i tempi migliori al termine della terza sessione di libere nel GP di Spagna . Kimi Raikkonen chiude la FP3 in 1'20''214 , tenendo alle spalle il compagno di team Sebastian Vettel (+ 0''242), ancora alle prese con qualche inconveniente tecnico sulla sua SF70H. Subito dietro le Rosse si piazzano la Mercedes di Hamilton (+ 0''381) e quella di Bottas (+ 0''654), anche lui a lungo bloccato nei box per problemi alla power unit.

Il testa a testa Ferrari-Mercedes continua in vista delle qualifiche. Se le frecce d'argento si erano aggiudicate a mani basse i primi due round (quelli delle libere del venerdì), la scuderia di Maranello si è presa di forza il terzo, piazzando i suoi due piloti davanti a tutti a conclusione della FP3. La notizia è che per la terza sessione consecutiva Kimi Raikkonen tiene dietro Sebastian Vettel, rifilandogli due decimi e mezzo sul giro secco con le gomme soft, che si confermano enormemente più performanti delle medie su questo tracciato. Per Seb un'altra mattinata travagliata: la sua SF70H è stata alle prese con alcuni problemi al circuito idraulico, costringendolo a rimanere a lungo fermo e impedendogli di raccogliere maggiori indicazioni in vista di una qualifica che rischia dunque di essere più complicata del previsto.



Discorso molto simile per Valtteri Bottas, che ha potuto completare solo sette giri a causa di una serie di inconvenienti alla power unit della sua Mercedes, che alla fine è stata sostituita con quella usata nei primi quattro GP. Il Finlandese è stato comunque in grado di centrare il quarto miglior crono, alle spalle del compagno di team Lewis Hamilton.



Le gerarchie restano piuttosto ben delineate, con le Red Bull di Verstappen e Ricciardo che chiudono col quinto e sesto tempo, seguite dalla Renault di Hulkenberg, dalla Williams di Massa e dalla Toro Rosso di Sainz. Decimo tempo, un po' a sorpresa, per la McLaren di Fernando Alonso, che dopo le grossissime difficoltà del venerdì può intravedere un ingresso in Q3.