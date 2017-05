F1 Spagna, le due Mercedes al comando delle Libere 1

12 maggio 2017

La Mercedes mette subito le cose in chiaro. Il team tedesco, giunto in Catalogna con una serie di importanti modifiche al pacchetto aerodinamico della W08, piazza entrambi i piloti davanti al termine delle prime libere, rifilando circa un secondo alle Ferrari e mandando un messaggio alla scuderia di Maranello in vista del weekend del Montmelò. Sono solo le prime schermaglie, è vero, ma la distanza tra i tempi delle frecce d'argento e quelli delle rosse è già considerevole e qualche sopracciglio lo farà certamente alzare. Hamilton e Bottas sono incollati tra loro, Raikkonen e Vettel decisamente più lontani. Kimi ha provato la nuova T-Wing, mentre Sebastian è stato a lungo costretto ai box a causa di un problema al cambio della sua SF70H, riuscendo a completare appena 23 giri. La prima sessione, solitamente, è quella meno indicativa, ma al momento le importanti innovazioni portate in Spagna dagli ingegneri di Brackley sembrano dare ragione alla scuderia di Toto Wolff.



Subito dietro il duo Ferrari si piazzano le Red Bull di Max Verstappen (che nel 2016 su questo circuito conquistò la sua prima storica vittoria nel mondiale) e Daniel Ricciardo, anch'egli alle prese con qualche problemino tecnico. Chiudono la top 10 del venerdì mattina le Haas di Magnussen e Grosjean, la Renault di Hulkenberg e la Toro Rosso del padrone di casa Carlos Sainz.



Inizia invece ancora una volta malissimo il weekend dell'altro spagnolo, Fernando Alonso. La sua McLaren si ferma subito con il motore fumante e viene portata via dalla gru versando grosse quantità di olio a bordo pista. Per Nando si annuncia l'ennesimo fine settimana difficile.