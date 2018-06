F1 Spagna, i piloti Red Bull: "Le supersoft non vanno, ma il nostro passo è buono"

11 maggio 2018

Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono apparsi soddisfatti del loro venerdì di libere in Spagna, ma puntano il dito contro le gomme supersoft, la mescola più morbida portata da Pirelli a Barcellona: "Non sembrano adatte a questo weekend - hanno detto prima l'olandese e poi l'australiano - Con le soft eravamo molto più veloci e il ritmo gara era buono. Sarà però importante fare una buona qualifica".

Soddisfatto Verstappen:"Le supersoft non sembrano andare benissimo su questa pista, sono più difficili da gestire un po' per tutti. Ripetere queste belle prestazioni? Sì domenica è possibile, ma qui non è semplice superare quindi è importante anche mettersi in buona posizione domani in qualifica".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Daniel Ricciardo: "Non abbiamo ben capito il funzionamento delle supersoft. In particolare le gomme anteriori non lavorano bene in queste condizioni. Con più benzina è andata un pochino meglio, poi abbiamo montato le soft ed eravamo molto più veloci. Quindi le supersoft non sembrano essere le gomme adatte per questo weekend, a meno che qualcosa con cambi. In generale è andata bene, in FP1 ho commesso un errore, ma quella del pomeriggio è stata una buona sessione. Era importante girare e dare i giusti feedback ai nostri tecnici“.