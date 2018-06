F1 Spagna, Hamilton: "Ritrovato il feeling con la macchina"

13 maggio 2018

Lewis Hamilton si gode il trionfo nel GP di Spagna, che gli ha restituito una Mercedes dominante come mai si era vista in questo avvio di stagione: "Oggi ho sentito quella sinergia con la macchina che non avevo ancora avuto quest'anno - ha detto il britannico - Per noi è una bella ripartenza, dobbiamo continuare a mettere pressione alla Ferrari. È bellissimo vedere il team così forte e speriamo di continuare così".

Un pizzico di delusione in più per il compagno di team, Valtteri Bottas, che puntava al bersaglio grosso: "Volevo la vittoria, ma come team è stata una gara solida - ha detto il finlandese - Abbiamo avuto una macchina fantastica e la squadra è stata molto reattiva a livello di strategia. Siamo stati perfetti questo weekend e dobbiamo continuare così. I successi certamente arriveranno anche per me".