F1 Spagna, Hamilton entusiasta: "Fiero di tornare in pole"

13 maggio 2017

Al termine delle qualifiche Hamilton ringrazia prima di tutto i tifosi spagnoli: "Sempre bellissimo arrivare qui in Spagna. Finora è stato un ottimo weekend e sono davvero molto fiero di essere tornato finalmente in pole. Il primo giro in Q3 è stato fantastico, l'ultimo così così...però ho sentito davvero il calore dei tifosi. Dio vi benedica, grazie. È sempre bello quando non sei a casa, ma ti senti lo stesso davanti al tuo pubblico". Sulla partenza di domenica Lewis non si sbilancia: "Chi arriverà in testa alla prima curva? Non so, in Ferrari hanno cambiato la procedura di partenza".



Bottas invece si aspettava qualcosa di meglio dalla sua qualifica: "Stamattina abbiamo dovuto cambiare il motore, montando quello vecchio e questo non mi ha certo aiutato. I ragazzi hanno fatto comunque un lavoro fantastico per rimettere in pista la macchina. Non è stato un grosso problema, ma sicuramente è qualcosa che mi ha penalizzato. È andata così, ora dobbiamo fare del nostro meglio. Scattare dalla seconda fila non è male, è vero, però quello di qualifica non è stato il mio miglior giro del weekend".