F1 Spagna, Alonso gioca a paddle durante libere 1

12 maggio 2017

Il motore Honda della sua McLaren lo ha lasciato a piedi appena 12' dopo l'inizio delle prime libere del GP di Spagna. Nulla di nuovo, purtroppo, per Fernando Alonso che, certo di non poter completare le prove, ha lasciato il circuito di Montmelò per giocare a paddle, come rivelato dallo stesso pilota asturiano con una foto su Instagram. Un modo originale per sfogarsi dopo l'ennesima delusione che fa presagire l'ennesimo week-end da incubo.