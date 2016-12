F1, Spa: la Ferrari torna davanti con Kimi

27 agosto 2016

Le alte temperature, la difficile scelta delle gomme e le penalità inflitte a diversi piloti stanno rendendo il Gran Premio del Belgio più incerto del previsto. La Ferrari, che ieri con le supersoft non riusciva a spingere, riesce a fare il migliore tempo del weekend proprio con questa mescola. Da applausi il lavoro dei meccanici di Maranello che hanno migliorato sensibilmente la vettura nella parte guidata che venerdì si era rivelata il punto debole delle rosse. Raikkonen, che a Spa ha vinto quattro volte, riesce a stare davanti senza troppi problemi al compagno di squadra Vettel (+0.313). Il problema è che le Ferrari, avendo poche gomme soft a disposizione, decidono di non provare la simulazione gara. Un handicap non da poco.



L'esatto contrario delle Mercedes, che invece si concentrano sui long run sia con Hamilton (che partirà dal fondo della griglia) sia con Rosberg (forse già sicuro della pole position). Solo negli ultimi minuti i due piloti che si stanno contendendo il titolo mondiale montano le supersoft, ma il risultato non è degno della scuderia di Stoccarda: entrambi finiscono a più di mezzo secondo di ritardo. Le Red Bull invece in ottica qualifica si fanno scavalcare dalle Ferrari, che avranno un'occasione ghiotta per centrare finalmente la prima fila, territorio finora sconosciuto sia per Kimi che per Seb. Verstappen infatti è rimasto bloccato ai box a causa di un problema al cambio e si teme una sostituzione in vista del pomeriggio, il che equivale a cinque posizioni di penalità in griglia. Infine, buoni i tempi fatti segnare dalla Williams di Valtteri Bottas (4° a +0.520) e dalla Force India di Nico Hulkenberg (6° a +0.755).