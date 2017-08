F1, Spa: Mick Schumacher in pista con la Benetton di papà

27 agosto 2017

Brividi a Spa. Mick Schumacher è sceso in pista con la Benetton B194 con cui papà Michael ha vinto il suo primo titolo Mondiale nel 1994. "È stato grandioso, la macchina è stata eccezionale. Un onore farlo qui", ha detto il 18enne tedesco che ha sfoggiato un casco speciale. Metà con la sua grafica, metà con quella del padre. Mick ha così ricordato la prima vittoria in Formula 1 di Michael, esattamente 25 anni fa in Belgio.