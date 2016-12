F1 sotto shock: Rosberg si ritira

2 dicembre 2016

Un'autentica bomba ha scosso il mondo della Formula 1 . La BBC, infatti, ha annunciato la decisione di Nico Rosberg di lasciare con effetto immediato il circus. Uno shock per il paddock, che solo pochi giorni fa lo aveva festeggiato come nuovo campione del mondo al termine di un entusiasmante duello con il compagno della Mercedes, Lewis Hamilton . "Ho scalato la mia montagna, sono arrivato in cima, per questo penso che sia il momento giusto", ha scritto su Facebook.

Nico ha spiegato la sua clamorosa scelta con uno scritto: "Ho deciso di chiudere la mia carriera in F1 adesso. È difficile da spiegare, sin da quando avevo 6 anni avevo un sogno, ed era quello di diventare campione del mondo. Ora l'ho raggiunto, ho dato tutto per questo obiettivo: duro lavoro, sacrificio, dolore. Ho scalato la mia montagna e l'ho fatto per 25 anni, con l'aiuto di chi mi circonda, dei tifosi, della famiglia e dei miei amici".

"È stata un'esperienza incredibile - ha aggiunto - qualcosa che ricorderò per sempre. Ed è stato anche molto difficile, specie negli ultimi due anni con le sconfitte contro Lewis. Ho spinto come un pazzo, i momenti difficili che mi hanno dato una spinta, mi hanno motivato in un modo che non credevo fosse possibile per tornare a combattere. E' stato un sacrificio da parte di tutta la mia famiglia, tuto è stato messo dietro a questo mio obiettivo. Mia moglie Vivian è stata incredibile, ha capito fino in fondo quel che volebvo, ha badato a nostra figlia ogni notte, andando oltre quando le cose per me non si mettevano bene".