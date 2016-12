F1, Sochi: pole facile per Rosberg

Sul circuito di Sochi in Russia si corre per la prima posizione in griglia di partenza. La quarta pole position di questa stagione di Formula 1 va a Rosberg che approfitta dell'ennesimo problema alla macchina di Hamilton (10°). Sfuma ancora la prima fila per la Ferrari perché Raikkonen (3°) non riesce a battere un sorprendente Bottas (2°). Buon tempo di Vettel che chiude a sei decimi di ritardo, ma partirà 7° a causa della penalità.

La notizia buona è che i problemi di affidabilità non riguardano solo la Ferrari, quella cattiva è che quando la Mercedes offre l'occasione le rosse non riescono mai ad approfittarne. Dopo un corpo a corpo durato tutto il Q1 e il Q2, Hamilton deve cedere per un problema al motore, lo stesso dell'ultima gara. Il che tradotto vuol dire niente ultima sessione di qualifiche e decima posizione in griglia. A dir la verità la sfida fino a quel momento la stava vincendo Rosberg con un tempo mostruoso (1'35"337) che poi non è più riuscito a migliorare. Nel Q3 i giochi sono già fatti per la pole position, la vera sfida è per gli altri posti in griglia.



E allora arriva subito la zampata di Valtteri Bottas con la Williams che piazza un tempone a poco più di un secondo dalla Mercedes. Per Vettel non ci sono problemi a ottenere il secondo crono (+0.706) a differenza del compagno Raikkonen. Kimi tenta un ultimo giro disperato ma sbaglia l'ultima curva e finisce in seconda fila. Accanto a lui c'è l'altra sorprendente Williams di Felipe Massa che proverà insieme al compagno a battere le Ferrari. Nella fila dietro c'è Ricciardo con una Red Bull più in difficoltà rispetto alla Cina, insieme a un bravissimo Sergio Perez con la Force India. In quarta fila ecco finalmente Sebastian Vettel che dovrà essere bravissimo a recuperare posizioni dopo il primo lunghissimo rettilineo, massima allerta perché di fianco a lui partirà il pericolosissimo Danil Kvyat.