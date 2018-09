F1 Singapore, Vettel: "Perso tempo, ma la macchina va forte"

14/09/2018

Sebastian Vettel cerca di non fare drammi dopo la botta al muro in FP2 che gli è di fatto costata gran parte della sessione: "Abbiamo perso un po' di tempo, che non è mai il massimo, ma a questo punto della stagione non è neanche così grave. La macchina va bene, le sensazioni erano buone. Sabato dovrò trovare il giusto bilanciamento e penso che potremo andare bene". Sereno il compagno Raikkonen : "Oggi è filato tutto liscio".

Seb ha raccontato così l'episodio che l'ha visto protagonista durante la seconda sessione di libere: "Il bacio al muro? È stato qualcosa più di un bacio in realtà...Abbiamo deciso di rientrare ai box per evitare ulteriori rischi. Nella FP2 abbiamo fatto qualche aggiustamento che non mi aveva convinto molto e penso che domani torneremo indietro, ma in generale siamo veloci e domani abbiamo la possibilità di migliorare".



Tranquillo Kimi, che ha chiuso davanti a tutti la FP2: "Lottare per pole e vittoria? Faremo del nostro meglio. Oggi le cose sono andate piuttosto lisce, ma è solo venerdì, vediamo come andrà domani. Novità aerodinamiche? Ho provato due fondi diversi, la differenza non è enorme, ma in generale se proviamo qualcosa di nuvo è perché pensiamo ci possa dare qualche miglioramento e in questo caso posso dire di essere soddisfatto del progresso".