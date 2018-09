F1 Singapore, Vettel: "Oggi nessuna opportunità, non avevamo passo"

16/09/2018

Sebastian Vettel esce a testa bassa dal weekend del GP di Singapore, chiuso al 3° posto senza mai lottare per la vittoria: "Non eravamo abbastanza veloci e non avevamo passo - ha detto il tedesco della Ferrari - Abbiamo cercato di essere aggressivi all'inizio, ma le cose non hanno funzionato. Per il modo in cui abbiamo gareggiato non avevamo opportunità. In questo weekend non abbiamo tirato fuori il meglio dal nostro pacchetto".