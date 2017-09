F1 Singapore, Vettel: "Mancata un po' di fiducia"

15 settembre 2017

Parte in salita il weekend del Gran Premio di Singapore per le due Ferrari: "È stata una giornata altalenante, non certo ideale - ha detto Sebastian Vettel dopo gli inconvenienti della FP2 - Mancava il giusto bilanciamento e di conseguenza anche un pochino di fiducia. Non posso certo essere contento". Simile l'opinione di Kimi Raikkonen : "Non è certo stata una buona giornata, sicuramente mi aspettavo una partenza un po' più in discesa".

L'opinione di entrambi è che c'è ancora parecchio da fare in vista di qualifiche e gara: "Abbiamo provato un po' di cose, ma non sono sicuro che siano quelle ideali - ha spiegato Vettel - È chiaro che nessuno di noi può essere soddisfatto, c'è molto da migliorare per cercare il giro buono".



Per Raikkonen, che è sembrato in difficoltà in particolare nel mandare in temperatura le gomme anteriori, la situazione è anche più complessa: "Non è stata solo una questione di pneumatici, ci sono state tante piccole cose che non hanno funzionato. C'è da lavorare tanto, ma domani è un altro giorno".