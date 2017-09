F1 Singapore, Vettel: "Ferrari, che progressione!"

16 settembre 2017

Sebastian Vettel non può che essere entusiasta per la splendida pole conquistata nel GP di Singapore: "È stato un weekend duro ma stasera la mia Ferrari ha preso vita. Si è acceso qualcosa nel Q2, sapevo che la pista sarebbe migliorata ma non pensavo così tanto. Hamilton? Positivo che sia 5°, ma la gara è lunga, può succedere di tutto...". Più contenuta la soddisfazione di Raikkonen : "Mi prendo il quarto posto, con tutte le difficoltà che ho avuto..."

Seb ammette che fino alle qualifiche il suo weekend era stato tutt'altro che in discesa: "Qui il giro è lungo, con tante curve e tante cose che puoi sbagliare. Il mio urlo nel team radio? Ero davvero contentissimo. Nella curva 19 ho dato un bel colpo al muro ma mi sono detto di continuare ed è andata bene. Quando poi è arrivata la conferma della pole ero esaltato, solo adesso mi sto calmando un po'...".



Pochi sorrisi per Kimi Raikkonen, nonostante un buon quarto posto che ha riscattato le delusioni del venerdì: "Ho avuto difficoltà per tutto il weekend, oggi compreso. La situazione è lontana dall'ideale, ma sarebbe sicuramente potuta andare peggio. Con un po' di fortuna potremo scalare qualche posizione domani in gara".