F1 Singapore: Verstappen vola nelle Libere 3, ma Vettel è incollato

Max Verstappen è il pilota più veloce al termine della terza sessione di libere del GP di Singapore. L'olandese conferma la supremazia Red Bull sul circuito di Marina Bay chiudendo in 1'41''829 e tenendosi alle spalle la Ferrari di Vettel (+ 0''072) e la Mercedes di Hamilton (+ 0''142), entrambi in netto miglioramento rispetto ai due turni del venerdì. Più attardati Raikkonen (solo 9°) e Ricciardo , finito contro le barriere durante il suo giro lanciato.

La scuderia austriaca si conferma dunque il team da battere in qualifica, ma i duellanti mondiali non hanno certo intenzione di giocare il ruolo degli spettatori. Verstappen ruba la scena al compagno di team (dominatore incontrastato del venerdì) e prenota una prima casella in griglia di partenza che farebbe di lui il più giovane poleman della storia dell F1.



Ferrari e Mercedes, però, hanno mandato un messaggio chiaro: è presto per festeggiare. Vettel in particolare è apparso in grado di tenere il ritmo indiavolato dei "torelli" (come d'altronde già aveva fatto in FP1, prima di perdersi nella sessione successiva), mentre Hamilton è sembrato leggermente più in difficoltà nel domare la sua W08 per le strade di Singapore.



Chi sicuramente è andato in crisi nel forno asiatico di Marina Bay sono stati Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, finiti in ottava e nona posizione alle spalle addirittura delle scatenate McLaren di Alonso e Vandoorne. Per lo spagnolo e per il compagno di team si prospetta un weekend finalmente da protagonisti.



Chiude solamente col 6° tempo Daniel Ricciardo, che ha però dovuto rinunciare al suo giro lanciato dopo aver litigato con le barriere mentre tentava l'attacco al tempo decisivo. Per la pole, naturalmente, ci sarà anche lui. Tra i migliori 10 si infilano la Renault di Hulkenberg e la Force India di Perez.



La scarsa gommatura della pista, dovuta alla piogga caduta nella notte, ha fatto sì che i tempi si alzassero rispetto alle libere del venerdì, ma in vista delle qualifiche si prevedono nuovamente battaglie a colpi di record.