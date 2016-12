F1, Singapore: Verstappen subito veloce

16 settembre 2016

Il GP di Singapore rappresenta la migliore occasione per battere le Mercedes e Max Verstappen ne approfitta subito per mettersi davanti a tutti. L'olandese è in cerca di riscatto dopo le polemiche recenti e gli ultimi due GP a basso regime. Daniel Ricciardo, che per molti è il grande favorito del weekend, inizia così all'inseguimento del compagno di squadra. La Ferrari, con il cuore ancora palpitante dopo il bagno di folla di Monza, ritrova un circuito che gli ha dato l'ultima grande soddisfazione esattamente un anno fa. Vettel primo e Raikkonen terzo nel 2015 non possono che innalzare il livello delle aspettative nei confronti delle rosse. Il tedesco ha già vinto quattro volte sul circuito di Marina Bay e qui può davvero fare la differenza. Raikkonen è invece un po' più indietro nel setting della macchina, il finlandese per un problema alla monoposto è costretto ai box nella parte centrale delle libere.



La Mercedes mette in pista la sua solita dimostrazione di forza e piazza un tempone sia con Hamilton (+0.603) che con Rosberg (+0.690). Entrambi i piloti si sono permessi di non utilizzare le gomme da qualifica e con due mescole di svantaggio sono riusciti comunque a piazzarsi vicino ai primi. Nico è finito a muro durante la simulazione del passo gara, ma l'incidente è avvenuto negli ultimi minuti e il tedesco non ha così perso tempo nel suo programma di avvicinamento al Gran Premio. Essendo un circuito cittadino, l'asfalto di Marina Bay è in continua evoluzione e già nelle libere 2 ci sarà un sensibile abbassamento dei tempi e, forse, un rimescolamento nelle prime posizioni.