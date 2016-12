F1, Singapore: Testa a testa Rosberg-Verstappen

17 settembre 2016

Le libere 3 preannunciano un nuovo testa a testa in vista delle qualifiche del pomeriggio, ma stavolta almeno per ora non c'è il leader del mondiale a lottare sui millesimi con Rosberg. Il biondino della Mercedes, che quest'anno è disposto a tutto pur di vincere l'agognato mondiale, si ritrova attaccato agli scarichi un altro biondo, il diciottenne della Red Bull Max Verstappen. Sembrano loro due finora i piloti più a loro agio lungo il tortuoso e stretto circuito di Marina Bay. Il più nervoso invece è senza dubbio Hamilton. Il britannico già venerdì aveva definito "frustrante" il fatto di non essere riuscito a mettere insieme un giro da qualifica. Anche oggi il due volte campione del mondo in carica ha fallito al momento della ricerca del limite, due bloccaggi lo hanno portato per due volte fuori pista. Lewis si è lamentato parecchio, in particolare per un abitacolo inspiegabilmente troppo caldo.



Le Ferrari fanno un piccolo passo indietro rispetto alle libere del venerdì e si ritrovano così a mezzo secondo (Kimi) e a sette decimi (Vettel) dalla prima fila virtuale. In particolare ci si aspettava di più dal tedesco che qui è riuscito a conquistare già tre pole, compresa quella dell'anno scorso a bordo della monoposto di Maranello. Proprio per il risultato di un anno fa, tutti si aspettano una Ferrari finalmente in prima fila, qualsiasi altro posizionamento verrà considerato una mezza sconfitta. Considerato anche un Hamilton stranamente in confusione. Sarà molto impegnativo stare davanti agli avversari in qualifica, ma altrettanto fondamentale perché sul circuito cittadino di Singapore i sorpassi sono merce rara.