F1, Singapore: Rosberg con il miglior tempo

16 settembre 2016

"Qui non siamo i favoriti". Toto Wolff e Niki Lauda hanno ripetuto più volte in queste ore che a Singapore la Mercedes non è la Mercedes. Sembrava semplice pretattica e invece si intravedono le prime crepe nelle prestazioni di Rosberg e Hamilton dopo la seconda sessione di libere. Nel giro secco le monoposto tedesche continuano a restare le più veloci, ma i distacchi si sono accorciati. Kimi Raikkonen si inventa un super giro e arriva quasi a contatto di Rosberg, sorprendenti poi i quasi otto decimi rifilati al compagno di squadra Vettel. Il tedesco, che qui ha già vinto quattro volte, prende la paga anche nel passo gara e avrà tanto lavoro da fare in vista di domani. Grande duello anche in casa Red Bull convinta che qui può centrare il secondo successo stagionale. Max Verstappen (+0.380) e Daniel Ricciardo (+0.405) sono molto vicini e hanno mostrato un ritmo veloce e costante durante la simulazione gara.



Nel Gran Premio forse più estenuante per i piloti a causa del caldo, delle tante curve e delle quasi due ore di gara, le Mercedes per la prima volta non sembrano avere quel gap di vantaggio rispetto ai concorrenti. Lewis Hamilton in più esce indiavolato dalla macchina per aver concluso anzitempo la sua sessione di prove. Un problema idraulico alla monoposto la ragione del suo rientro ai box. Grande equilibrio, tante incognite, Singapore può essere la gara più aperta da qua alla fine della stagione. E dopotutto c'era da aspettarselo, l'anno scorso qui la Mercedes non centrò neanche il podio.