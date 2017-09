F1 Singapore, Ricciardo: "Siamo da pole position"

15 settembre 2017

Non può che essere entusiasta Daniel Ricciardo dopo le prime libere del GP di Singapore, che lo hanno visto chiudere al comando in entrambe le sessioni: "Me lo aspettavo di andare così forte - ha ammesso l'australiano della Red Bull - Abbiamo sicuramente una bella chance qui. Questa macchina è da pole position". Fiducioso anche il compagno di scuderia Max Verstappen : "Sembriamo molto forti. Sono contento, è stata una giornata positiva".

Daniel, a dispetto del gran caldo, è apparso molto tranquillo: "La macchina va forte, il circuito mi piace e nonostante le temperature elevate sono arrivato preparato. Ho fatto tanti giri con le ultrasoft, quindi penso si possa anche fare una gara a una sola sosta. Direi che è possibile. A livello fisico è durissima, ma si sapeva. Mi piace questa sfida".



Leggermente più indietro rispeto al compagno, l'olandese Verstappen: "Dal punto di vista del bilanciamento si può fare meglio. Penso che Ferrari e Mercedes si avvicineranno molto in qualifica, ma noi siamo veloci. Io mezzo secondo più lento di Daniel? Lui qui è sempre velocissimo, poi io ho dovuto abortire il mio giro veloce per il testacoda di Grosjean. Sono sicuro di poter fare meglio".



È apparso sereno anche il leader della classifica iridata Lewis Hamilton, nonostante il distacco dalla vetta: "In generale ho avuto buone sensazioni, però qui serve più aderenza. Sono sicuro che possiamo andare meglio di così, anche in un circuito accidentato come questo. Le gomme? Non ho faticato con nessuna mescola in particolare, le sensazioni erano buone. Al momento ci manca solo un pochino di velocità. Red Bull? Non sono una sorpresa, sapevamo che sarebbero state lì davanti".