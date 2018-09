F1 Singapore, Red Bull davanti alle Ferrari nelle Libere 1

14/09/2018 di DANIELE PEZZINI

C'è voglia di riscatto in casa Red Bull e il tracciato asiatico può essere il palcoscenico adatto per tornare protagonisti dopo un segmento di stagione assolutamente da dimenticare, con un solo podio e 4 ritiri complessivi nelle ultime cinque gare. Ricciardo e Verstappen si sono messi a dettare il passo stampando tempi strepitosi con gomme hypersoft, già quasi 3 secondi più bassi di quelli fatti registrare nella FP1 del 2017. Al netto della potenza extra che Ferrari e Mercedes potranno tirare fuori in qualifica, i due Torelli si candidano a giocare un ruolo chiave domenica in gara, che potrebbe avere ripercussioni anche sugli sviluppi del mondiale.



Le Rosse, a parità di gomme, per ora sono costrette a inseguire, con Vettel che ha rifilato quasi mezzo secondo a Raikkonen. Il passo di entrambi, in ogni caso, è apparso già buonissimo. L'obiettivo numero uno per il team di Maranello sarà mettersi alle spalle non solo la delusione di Monza, ma anche il cataclisma del GP di Singapore di un anno fa, con quell'incidente al via tra Seb e Kimi che di fatto regalò il titolo a Hamilton in un campionato fin lì apertissimo.



Percorso di lavoro diverso in casa Mercedes: Hamilton e Bottas hanno preferito concentrarsi sull'utilizzo delle gomme soft e ultrasoft (non ci sono le super per questa gara), girando senza mai montare la mescola da qualifica e ritrovandosi così lontanissimi dai tempi migliori, addirittura sul livello di due Renault in grande spolvero: Lewis ha chiuso 6° alle spalle di Hulkenberg, Valtter 8° dietro a Sainz, con distacchi oltre il secondo e mezzo. In top 10 anche il futuro ferrarista Charles Leclerc con la sua Sauber-Alfa Romeo (nonostante un brutto impatto col muro nel finale) e Grosjean con la Haas.