F1 Singapore, Leclerc manda a muro la sua Sauber nelle Libere 1

14/09/2018

Non è iniziata nel migliore dei modi la "nuova vita" di Charles Leclerc, che dal 2019 siederà al volante della Ferrari al fianco di Sebastian Vettel. Il monegasco ha preso con eccessiva sicurezza una leggera curva a destra durante le Libere 1 del GP di Singapore, mandando a muro la sua Sauber-Alfa Romeo e ritrovandosi con la sospensione dell'anteriore destra distrutta. Poco male, in realtà: la sessione era quasi finita, il danno non è grave e Charles aveva comunque già ottenuto uno splendido 9° tempo.