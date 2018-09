F1 Singapore, le Ferrari dominano le Libere 3

15/09/2018 di DANIELE PEZZINI

La grattata al muro che aveva compromesso la sua FP2 è sembrata solo un lontano ricordo. Sebastian Vettel ci ha messo poco a mettere le cose in chiaro, stampando nel giro di un paio di stint un crono spaziale e inavvicinabile per chiunque. Raikkonen è stato il solo a sfiorare la prestazione del vicino di box, ma il ritardo del finlandese si è comunque assestato oltre i tre decimi e mezzo. La sensazione, in ogni caso, è che le Rosse abbiano tutte le carte in regola per replicare la doppietta in qualifica di Monza.