F1 Singapore, Hamilton se la gode: "Un giro magico"

15/09/2018

È quasi senza parole Lewis Hamilton, dopo la strepitosa performance che gli ha regalato la pole nel GP di Singapore: "È stato un giro magico, non so da dove sia uscito - ha detto il leader del mondiale - Ho messo tutto insieme alla perfezione, ho il cuore in gola e sono felicissimo. Uno dei migliori giri della mia carriera, a livello di sensazioni". Contento anche Verstappen, 2°: "Tremo di felicità, una prima fila inattesa per noi".