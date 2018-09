F1 Singapore, Hamilton: "Io un privilegiato, Ferrari sparite in gara"

16/09/2018

Lewis Hamilton si gode un altro trionfo al termine di un GP che lo proietta a + 40 su Sebastian Vettel nel mondiale F1: "È stata davvero una benedizione - ha detto il pilota Mercedes - Una gara lunga, mi è sembrata la più lunga della mia vita. Che weekend abbiamo fatto...mi sento un privilegiato. Verstappen mi ha dato parecchio fil da torcere. Le Ferrari? Hanno lottato molto bene, poi non so perché in gara sono sparite".

Lewis ha parlato così di un GP in cui, tutto sommato, ha dovuto più che altro gestire: "Al giro 38 ho avuto un po’ di sfortuna con il traffico, chi avevo davanti si è spostato da una parte all’altra. Max ha avuto un po’ di fortuna per il punto in cui si è trovato nella pista, gli altri non mi facevano passare e lui si è avvicinato tantissimo. Mi si è fermato il cuore per un attimo, ma sono riuscito ad uscirne. Poi ho spinto e siamo usciti da quella situazione".



Bilancio positivo anche per il 2° classificato, Verstappen: "Peccato per il primo giro, ma come sempre ci mancava la velocità di punta. Il team ha avuto una strategia fantastica che mi ha permesso di recuperare il secondo posto. Poi ho cercato di seguire Lewis per un po’, ma sapevamo che il 2° sarebbe stato il miglior risultato possibile. Nel complesso sono molto contento".